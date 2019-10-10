Юным художникам из Владимирской области предлагают стать авторами новогодних открыток

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-10T14:05:51+03:00

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Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет из Владимирской области. Для этого им необходимо принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы», который подготовили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов.

Организаторы будут принимать работы с 10 октября по 10 ноября. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории будет три победителя. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

ИСТОЧНИК KP.RU