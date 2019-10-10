Мэрия Владимира запретила парковку на улице Куйбышева вдоль дома № 58
Это делается для повышения пропускной способности улицы-дублера
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Администрация города Владимира ввела запрет на парковку автомобилей на улице Куйбышева на дороге-дублере Пекинки вдоль дома № 58 от пересечения с улицей Безыменского до разворотного кольца общественного транспорта. На улице установлены знаки "работает эвакуатор" и "остановка запрещена".
Решение ограничить парковку администрация города приняла для "повышения пропускной способности дороги".
ИСТОЧНИК KP.RU