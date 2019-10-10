Во Владимире оправдали охотника, ложно обвиненного в отстреле глухарей

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-10T12:58:28+03:00

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Редкий, если не сказать уникальный для Владимирской области случай - человек, обвиненный в браконьерстве, оказался невиновен и был оправдан. Говоря юридическим языком, «отменено незаконное постановление о привлечении к административной ответственности». Для этого потребовалось вмешательство природоохранной прокуратуры.

История такая. 24 апреля вечером владимирский охотник мирно шел по лесу в районе деревни Славцево Меленковского района. С собой у него было расчехленное ружье, носить которое он имел полное право - все документы были в порядке и при себе. Также охотник имел разрешение на добычу птиц - как раз открылся сезон охоты на пернатую дичь.

Мужчину остановил охотинспектор и составил протокол. При этом ничего, кроме факта нахождения в охотничьих угодьях с ружьем, в протоколе не было. Однако заместитель начальника Госохотинспекции решил, что мужчина охотился на глухаря на току - а иначе зачем идти с расчехленным оружием?

Владимирский природоохранный прокурор счет, что браконьерство не доказано, опротестовал постановление о нарушении правил охоты, и оно было отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU