Новый сезон в Центре классической музыки начнется с третьей симфонии Малера

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-10T12:33:50+03:00

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11 октября в областном Центре классической музыки состоится открытие XXII концертного сезона. В концерте примут участие Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла и солистка Анастасия Хорошева (меццо-сопрано).

Впервые во Владимире прозвучит третья симфония Густава Малера – одна из самых сложных в творческом наследии великого австрийского композитора. Автор работал над ней в 1895-1896 годах и считал её произведением, "в котором отражается весь мир... Вся природа получает в ней голос и раскрывает свои сокровенные тайны"

Начало - в 18.30. Цена билета: 300-400 рублей. Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: улица Большая Московская, 28 (тел.: 32-27-71, 32-63-65).

ИСТОЧНИК KP.RU