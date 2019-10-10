Обманутая дольщица отсудила у владимирского застройщика компенсацию

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-10T12:06:24+03:00

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Жительница Владимира обратилась в прокуратуру, исчерпав все другие средства воздействия на строительную компанию, которая оставила ее без квартиры. Женщина, мать двух детей, один из которых - инвалид, заключила договор долевого участия в строительстве дома, и квартиру должна была получить до 31 декабря 2018 года. В строительство она вложила все, что имела, включая материнский капитал. При этом другого жилья у семьи нет.

Квартиру женщина вовремя не получила и пошла в прокуратуру. Прокурор обратился в суд. Шли заседания, квартиры не было. В итоге мировой судья Октябрьского района таки признал, что права дольщицы нарушены, и взыскал с застройщика неустойку за несоблюдение сроков договора и штраф за его нарушение. Всего вышло 64 тысячи рублей. Какое жилье купит семья на эти деньги - остается неясным.

ИСТОЧНИК KP.RU