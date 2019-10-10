В Коврове задержали угонщика автобуса

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-10T11:24:45+03:00

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Осенью у строительной компании в Коврове пропал автобус. Сотрудники полиции в итоге обнаружили исчезнувший транспорт в одном из сел района. Через несколько часов задержали и подозреваемого в угоне – двадцатитрехлетнего жителя Гусь-Хрустального района. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, нетрезвый молодой человек, зная, где припаркован автобус, дождался, пока водитель отойдет, сел за руль , завел и поехал. Парень планировал добраться до магазина, но по пути автобус сломался, и незадачливый угонщик бросил его на дороге и убежал. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU