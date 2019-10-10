2019-10-10T11:17:48+03:00
Происшествия

У "Руськино" машина вылетела на обочину и налетела на трубы

Никто не пострадал
Артём Черепанов
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Фото с места происшествия.Фото с места происшествия.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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10 октября утром около 10.00 на Суздальском проспекте произошла необычная авария. У кинотеатра "Руськино" на пересечении с улицей Юбилейной легковая машина выехала на обочину и наехала на магистральные трубы отопительной системы. Коммуникации не пострадали, прохожие отделались легким испугом.

Вероятнее всего водитель легковушки ехал с превышением скорости и не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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