На Оке под Меленками поймали браконьера

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-10T10:15:38+03:00

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Во время рейда, проводимого в Меленковском районе, сотрудники транспортной полиции поймали сорокаоднолетнего местного жителя, который на лодке незаконно ловил рыбу с помощью сети, что запрещено. Согласно заключению эксперта, незаконный лов рыбы мужчина вел в период нереста и в месте нереста – особо охраняемой природной территории акватории реки Ока, своей рыбалкой меленковец причинил значительный материальный ущерб. Отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Рыбаку грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU