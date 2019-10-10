В октябре мобильный офис пенсионного фонда приедет в три деревни Владимирской области
В октябре передвижной мобильный офис клиентской службы ПФР вновь отправится в отдаленные деревни и поселки области. На этот раз запланировано посетить 4 населенных пункта.
Напомним, мобильная клиентская служба ПФР - это современный офис, только на колесах, который ориентирован на жителей отдаленных населенных пунктов. Служба представляет аналог стационарной, и любой обратившийся сюда вправе рассчитывать на получение всего спектра услуг, которыми можно воспользоваться в территориальном управлении Пенсионного фонда.
Спецавтомобиль "Газель" с логотипом ПФР оборудован ноутбуком, сканером, принтером. Для приема посетителей отведен отдельный отсек.
График работы Мобильной клиентской службы ПФР в октябре 2019 года:
10 октября - микрорайон Оргтруд города Владимира;
17 октября - деревня Чертково Селивановского района;
22 октября – деревня Великово Гороховецкого района;
31 октября – деревня Шевинская Ковровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU