2019-10-10T09:40:11+03:00
Общество

В октябре мобильный офис пенсионного фонда приедет в три деревни Владимирской области

А также микрорайон Оргтруд
Алексей СУХОВ
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В октябре передвижной мобильный офис клиентской службы ПФР вновь отправится в отдаленные деревни и поселки области. На этот раз запланировано посетить 4 населенных пункта.

Напомним, мобильная клиентская служба ПФР - это современный офис, только на колесах, который ориентирован на жителей отдаленных населенных пунктов. Служба представляет аналог стационарной, и любой обратившийся сюда вправе рассчитывать на получение всего спектра услуг, которыми можно воспользоваться в территориальном управлении Пенсионного фонда.

Спецавтомобиль "Газель" с логотипом ПФР оборудован ноутбуком, сканером, принтером. Для приема посетителей отведен отдельный отсек.

График работы Мобильной клиентской службы ПФР в октябре 2019 года:

10 октября - микрорайон Оргтруд города Владимира;

17 октября - деревня Чертково Селивановского района;

22 октября – деревня Великово Гороховецкого района;

31 октября – деревня Шевинская Ковровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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