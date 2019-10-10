В "РусьКино" покажут фильм о поэте Алексее Фатьянове

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-10T09:36:24+03:00

На премьеру во Владимир приедет внучка поэта и телеведущий Александр Олешко

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20 октября 2019 года в 16.00 в кино-развлекательном комплексе "РусьКино" состоится премьерный показ документального фильма о поэте Алексее Фатьянове "Песен без России не сложить. Алексей Фатьянов".

Представляют документальный фильм актер театра и кино, певец, телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко, внучка поэта Анна Фатьянова, внук композитора Бориса Мокроусова Максим Мокроусов, внук композитора Василия Соловьева-Седого Василий Соловьев-Седой младший.

Перед показом фильма вы сможете лично пообщаться с выступающими, задать вопросы и послушать хорошую музыку в исполнении Александра Олешко, Василия Соловьева-Седого младшего, а также увидите сюрприз от внучки поэта Анны.

Алексей Фатьянов - выдающийся русский поэт, автор текстов огромного количества задушевных песен, давно ставших "народными". Более двухсот песен написано на стихи поэта: «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Ехал казак воевать», «Где ж ты, мой сад», «Потому, что мы пилоты», «Казаки под Москвой», «Давно мы дома не были» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU