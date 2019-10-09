Собинский мотоциклист пьяный гонял по трассе

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-09T16:19:20+03:00

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На автодороге «Колокша-Александров» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району остановили мотоцикл, которым управлял тридцатишестилетний местный житель. Мужчина выглядел нетрезвым, а проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что горожанин пьян. А через несколько дней на одной из улиц Лакинска задержали двадцатидвухлетнего водителя скутера, тоже гонявший за рулем пьяным. Раньше оба водителя уже попадались за вождение нетрезвыми, сейчас в отношении них снова возбуждены уголовные дела. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, за пьяное вождение ответит и двадцатилетний житель Гороховецкого района. Молодой человек, выпив, гонял по городу на «восьмерке» и столкнулся с одним из автомобилей, припаркованном на улице города.

ИСТОЧНИК KP.RU