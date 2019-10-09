Муромлянка сможет целый год ходить бесплатно в историко-литературный музей-заповедник имени Пушкина

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-09T10:41:38+03:00

Она стала одним из победителей международного конкурса рисунков

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Муромлянка Алина Кудряшова получила право целый год бесплатно посещать московский пушкинский музей, сообщает телеканал "Муром-24".

Такое право муромской школьнице даёт диплом победителя международного конкурса рисунков, посвященного 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Ее рисунок стал одним из 9621 работ. Свое мастерство показали представители России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдовы, Германии, Кипра, Узбекистана, Киргизии, Донецкой народной республики.

Работа воспитанницы муромской детской художественной школы имени Куликова Алины Кудряшовой вошла в число 29 победителей. В течение 2020 года вход в Государственный историко-литературный музей-заповедник им. Пушкина для муромлянки бесплатен.

ИСТОЧНИК KP.RU