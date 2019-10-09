В планетарии презентуют книгу о владимирцах, участвовавших в становлении отечественной космонавтики

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-09T10:32:02+03:00

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10 октября во владимирском планетарии пройдет праздничное мероприятие "Встреча с ветеранами космодрома Байконур". Среди почетных гостей праздника - Анатолий Корешков, участвовавший в запуске первой в СССР межконтинентальной баллистической ракеты, первого спутника Земли, первого космонавта планеты – Юрия Гагарина.

В рамках встречи состоится презентация книги "Призвание - Байконур". Её автор - Михаил Яшуков, полковник, председатель владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур.

- Вклад владимирцев в рождение и становление отечественной космонавтики велик и неоценим, - говорит Михаил Яшуков. - Многие имена жителей города Владимира вписаны в историю космодрома, именно им я и посвятил свою книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU