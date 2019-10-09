2019-10-09T10:26:59+03:00
Общество

Инфекционный корпус областной детской клинической больницы хотят построить на федеральные средства

Проект расширения ОДКБ уже готов
Алексей СУХОВ
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8 октября губернатор Владимир Сипягин вместе посетил место будущего строительства нового корпуса Областной детской клинической больницы во Владимире. Причем ожидается, что в строительстве помогут средства федерального бюджета.

Проект расширения ОДКБ уже готов. Проектно-сметная документация на строительство инфекционного корпуса разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Департамент здравоохранения направил заявку на включение строительства инфекционного корпуса ОДКБ в федеральную адресную инвестиционную программу.

Новый 7-этажный корпус предполагается разместить на месте сквера в северо-восточной части территории больницы, вдоль улицы Добросельской. Это будет стационар на 120 коек с блоком интенсивной терапии, игровыми и гигиеническими комнатами. Ориентировочная стоимость инфекционного корпуса – 1,5 млрд рублей. При федеральной поддержке начало строительства возможно в 2020–2021 года.

Сейчас в ОДКБ функционируют всего 9 инфекционных боксов, а 45 инфекционных коек на базе владимирской городской больницы №2 требуют модернизации по предписанию Росздравнадзора. Этого мало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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