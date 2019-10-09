2019-10-09T10:27:51+03:00
Общество

Москва выделит на акушерский корпус в Коврове миллиард рублей

Деньги пришлют двумя траншами в ближайшие два года
Алексей СУХОВ
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Ковровский долгострой помогут закончить за счет средств федерального бюджета. В областной администрации сообщили, что средства на софинансирование реконструкции терапевтического корпуса Ковровской многопрофильной городской больницы №1 под акушерский корпус предусмотрены в проекте федерального бюджета. Об этом губернатору Владимиру Сипягину сообщила врио Министра здравоохранения России Наталья Хорова.

На эти цели в проект главного финансового документа страны заложен 1 миллиард рублей – по 500 миллионов рублей в 2020 и 2021 годах.

Напомним, что строительство больничного корпуса в Коврове началось еще в 80-х годах прошлого века, однако из-за сложной экономической ситуации стройку пришлось заморозить. Площадь акушерского корпуса – 8696 квадратных метров. Медицинский объект будет отвечать всем современным лицензионным требованиям по профилю "акушерство-гинекология".

ИСТОЧНИК KP.RU

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