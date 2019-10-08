2019-10-08T22:25:11+03:00
Происшествия

Гусевчанин сбил человека, протаранил автомобиль и напал на полицейского

Мужчина был пьян
Елена Масленникова
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7 апреля гусевчанин в нетрезвом состоянии сел за руль. Проезжая мимо Курлова, на повороте он не справился с управлением и съехал на обочину, но не остановился. Пьяный водитель сначала сбил мужчину, который чинил свой автомобиль, а затем протаранил его иномарку. Очевидцы аварии вызвали скорую и инспекторов ГИБДД. После того, как виновник ДТП остановился, он вышел из машины, прихватил бутылку со спиртным и отправился в лес. Нагулявшись, он вернулся на место происшествия, где был задержан. Мужчину доставили в отдел полиции для составления административного протокола. Там дебошир напал на правоохранителя и пытался его ударить.

В результате аварии, житель Иваново выжил, но получил серьезные травмы.

Гусевчанин признал вину в полном объеме, объяснив, что во всем виноват алкоголь. Теперь жителя Владимирской области будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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