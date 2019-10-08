В Суздальском районе у многодетной семьи сгорел дом: о пожаре поздно сообщили спасателям

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-08T19:50:23+03:00

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8 октября, в половине третьего дня, в Суздальском районе, в населенном пункте Семёновское-Красное , на улице Зеленая загорелся двухэтажный частный дом. Так как пожар поздно обнаружили, к приезду спасателей пламя распространилось на оба этажа, общей площадью 150 кв.метров. На момент возгорания там находились 12 человек: трое взрослых и девять детей. Они самостоятельно выбрались из помещения еще до приезда огнеборцев. К счастью, никто не пострадал. Однако дом выгорел до тла. Пресс-служба управления МЧС по Владимирской области сообщает, что если бы семья согласилась на бесплатную установку пожарного извещателя, возгорание бы обнаружили раньше, и возможно, дом удалось бы спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU