Собинское лесничество заставили убирать мусор

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-08T17:42:11+03:00

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Прокурор обратился в Собинский городской суд с требованием обязать «Собинское лесничество» ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов, которую обнаружилиоколо деревни Васильевка. Эти кучи мусора в лесу, относящимся к этому лесничеству, обнаружила прокуратура, когда проводила проверку, выясняя, как соблюдается природоохранное законодательство. Добровольно лесники мусор не убрали, и решать вопрос пришлось через суд, поддержал требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU