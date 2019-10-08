2019-10-08T17:42:11+03:00
Общество

Собинское лесничество заставили убирать мусор

Такое решение принял суд
Ирина Мальцева
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Прокурор обратился в Собинский городской суд с требованием обязать «Собинское лесничество» ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов, которую обнаружилиоколо деревни Васильевка. Эти кучи мусора в лесу, относящимся к этому лесничеству, обнаружила прокуратура, когда проводила проверку, выясняя, как соблюдается природоохранное законодательство. Добровольно лесники мусор не убрали, и решать вопрос пришлось через суд, поддержал требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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