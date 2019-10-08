В Юрьев-Польском районе жители разобрали зерносушилку и сдали ее элементы в металлолом
Парочка смогла украсть 260 килограммов металла
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Летом этого года в Юрьев-Польском районе работники кооператива обратились в полицию. Они сообщили, что с их зерносушилки сняли металлические элементы. 260 килограммов похищенных элементов оценили в 30 тысяч рублей. По сообщению УМВД по Владимирской области, злоумышленников - 29-летнюю жительницу и ее 41-летнего сожителя полиция задержала. Но элементы зерносушилки они уже успели сдать в металлолом, а деньги потратить. Пара решила таким образом поправить свое финансовое положение. На данный момент возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU