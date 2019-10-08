Житель Радужного дважды ограбил одну и ту же квартиру

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-08T17:12:14+03:00

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Мужчина через открытое окно на балконе и балконную дверь пробрался в квартиру к соседям, которых не было дома. Он нашел в коридоре мужскую куртку, в кармане которой был кошелек с банковской картой и листком с записанным на нем пин-кодом. Утащив карту, похититель в тот же день снял в банкомате все деньги – шесть тысяч рублей. Через несколько дней он вновь через открытый балкон пробрался в квартиру и в тумбочке отыскал картонную коробку со сбережениями, где лежало 35 тысяч рублей. Все деньги он благополучно потратил. Кроме того, мужчина попался на краже бутылки дорого коньяка, стоившего почти восемь тысяч рублей. Вину мужчина признал. Теперь ему придется провести два года и два месяца в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU