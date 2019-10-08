В Муроме владелец квадрокоптера окажется в суде

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-08T16:57:33+03:00

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В конце августа муромлянин запустил полетать свой квадрокоптер, но не справился с управлением и аппарат столкнулся с торцом здания, повредив элементы фасадного сотекления. Представители ООО «Технопарк «Сколково» посчитали, что теперь владелец должен возместить причиненный ущерб. Кроме того, истец указал, что согласно действующему законодательству, для управления квадрокоптером нужно получить разрешение, в котором указан план полета. А муромлянин никакого разрешения на управление квадрокоптером на территории инновационного центра «Сколково» не получил. Сейчас дело поступило в Муромский городской суд и находится в стадии назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU