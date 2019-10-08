2019-10-08T16:57:33+03:00
Общество

В Муроме владелец квадрокоптера окажется в суде

Мужчине придется возместить ущерб «Технопарк «Сколково»
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце августа муромлянин запустил полетать свой квадрокоптер, но не справился с управлением и аппарат столкнулся с торцом здания, повредив элементы фасадного сотекления. Представители ООО «Технопарк «Сколково» посчитали, что теперь владелец должен возместить причиненный ущерб. Кроме того, истец указал, что согласно действующему законодательству, для управления квадрокоптером нужно получить разрешение, в котором указан план полета. А муромлянин никакого разрешения на управление квадрокоптером на территории инновационного центра «Сколково» не получил. Сейчас дело поступило в Муромский городской суд и находится в стадии назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Суздальском районе у многодетной семьи сгорел дом: о пожаре поздно сообщили спасателям
Собинское лесничество заставили убирать мусор
В Юрьев-Польском районе жители разобрали зерносушилку и сдали ее элементы в металлолом
Житель Радужного дважды ограбил одну и ту же квартиру
Рпенский проезд во Владимире начнут строить весной 2020 года
Бывший директор покровского завода биопрепаратов признан виновным в сокрытии 10 миллионов рублей
Владимирцы смогут услышать музыку эпохи Екатерины II
Национальный парк "Мещера" получит деньги на развитие экотуризма
Прокуратура нашла незарегистрированное предприятие, задымляющее юго-запад Владимира
Владимирец заработал 5 миллионов рублей, помогая предпринимателям скрывать доходы
Во Владимирской области началась эпидемия ОРВИ
Владимирская гимнастка выиграла крупнейшие российские соревнования
Во Владимире пенсионеров бесплатно научат финансовой грамотности