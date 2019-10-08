2019-10-08T16:40:51+03:00
Общество

Рпенский проезд во Владимире начнут строить весной 2020 года

Минтранс РФ готов софинасировать трехлетнее строительство
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 октября губернатор Владимирской области в рамках большого турне по региону побывал на месте строительства Рпенского проезда во Владимире. Глава администрации региона напомнил, что идея строительства дороги получила положительную оценку от Правительства РФ, потому строительство может начаться уже весной следующего года.

По словам губернатора, предложения о предоставлении субсидии на софинансирование строительства дороги во Владимире будут подготовлены Минтрансом России при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Кроме того администрация города Владимира получила 15 миллионов рублей на подготовку проектной документации, торги по которой были объявлены в сентябре.

Рпенский проезд протяженностью 2,2 километра должен соединить Суздальский проспект и улицу Мира. Стоимость его строительства оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Суздальском районе у многодетной семьи сгорел дом: о пожаре поздно сообщили спасателям
Собинское лесничество заставили убирать мусор
В Юрьев-Польском районе жители разобрали зерносушилку и сдали ее элементы в металлолом
Житель Радужного дважды ограбил одну и ту же квартиру
В Муроме владелец квадрокоптера окажется в суде
Бывший директор покровского завода биопрепаратов признан виновным в сокрытии 10 миллионов рублей
Владимирцы смогут услышать музыку эпохи Екатерины II
Национальный парк "Мещера" получит деньги на развитие экотуризма
Прокуратура нашла незарегистрированное предприятие, задымляющее юго-запад Владимира
Владимирец заработал 5 миллионов рублей, помогая предпринимателям скрывать доходы
Во Владимирской области началась эпидемия ОРВИ
Владимирская гимнастка выиграла крупнейшие российские соревнования
Во Владимире пенсионеров бесплатно научат финансовой грамотности