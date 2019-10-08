Рпенский проезд во Владимире начнут строить весной 2020 года

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-08T16:40:51+03:00

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8 октября губернатор Владимирской области в рамках большого турне по региону побывал на месте строительства Рпенского проезда во Владимире. Глава администрации региона напомнил, что идея строительства дороги получила положительную оценку от Правительства РФ, потому строительство может начаться уже весной следующего года.

По словам губернатора, предложения о предоставлении субсидии на софинансирование строительства дороги во Владимире будут подготовлены Минтрансом России при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Кроме того администрация города Владимира получила 15 миллионов рублей на подготовку проектной документации, торги по которой были объявлены в сентябре.

Рпенский проезд протяженностью 2,2 километра должен соединить Суздальский проспект и улицу Мира. Стоимость его строительства оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU