Бывший директор покровского завода биопрепаратов признан виновным в сокрытии 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-08T14:59:37+03:00

В это время предприятие имело задолженность в 29 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Завершился суд по делу в отношении бывшего генерального директора АО "Покровский завод биопрепаратов", которого признали в сокрытии доходов предприятия.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Владимирской области, в 2018 году тогдашний руководитель предприятия через счета третьих лиц скрыл от налогов 10 миллионов рублей. При этом само предприятие имело задолженность перед бюджетом по налоговым платежам в размере около 29 миллионов рублей, а счета компании были заблокированы. В октябре 2018 года на заводе сменилось руководство. Новый руководитель в полном объеме погасил налоговую недоимку.

В ходе следствия бывший генеральный директор признал вину и раскаялся, сотрудничал со следствием. В итоге, следователи согласились прекратить уголовное преследование и ограничиться штрафом. Петушинский районный суд оштрафовал бывшего директора на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU