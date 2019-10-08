Владимирцы смогут услышать музыку эпохи Екатерины II

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-08T14:41:54+03:00

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Музей-заповедник продолжает проект «Легенды старой скрипки». Слушатели уже смогли познакомиться с историей Страдивари и Гварнери, творчеством великих композиторов Моцарта, Гайдна, Бетховена, Чайковского, совершить музыкальное путешествие в Вену.

13 октября в 13.00 в Дворцовом зале "Палат" прозвучит почти забытая музыка эпохи Екатерины II. Гости услышат сочинения русского «Орфея» Ивана Хандошкина, виртуозно владевшего скрипкой, балалайкой, гитарой. Благодаря помощи русских меценатов, композитор получил возможность стажироваться у лучших музыкантов Европы. На концерте прозвучат: скрипичная соната № 1 соль-минор, менуэт и русские народные песни в его обработке "Как на дубчике два голубчика" и "То теряю, что люблю".

Зрители также услышат сонату для скрипки и фортепиано до мажор Бориса Березовского и сонату соль-минор Франческо Верачини, одного из самых любимых композиторов императрицы Екатерины Великой.

В концерте принимает участие Евгения Горячкина (фортепиано).

Цена билета - 150-200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU