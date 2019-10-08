Национальный парк "Мещера" получит деньги на развитие экотуризма
Но не в этом году
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Минприроды РФ отобрало 17 российских национальных парков для развития экологического туризма. В их число вошел и национальный парк "Мещера" во Владимирской области. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив.
В ближайшие пять лет 17 нацпарков получат из федерального бюджета более 500 миллионов рублей. Первый транш в 100 миллионов рублей поступит уже в этом году, но в число первых восьми парков, которые получат средства, "Мещера" не попала. Так что, средства на развитие экотуризма во Владимирской области, скорее всего, поступят уже в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU