Прокуратура нашла незарегистрированное предприятие, задымляющее юго-запад Владимира

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-08T13:18:52+03:00

Оно не было поставлено на госучет, как объект негативного воздействия

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Прокуратура города Владимира совместно со специалистами Роспотребнадзора и департамента природопользования администрации Владимирской области нашла предприятие, задымляющее юго-запад областного центра. Им оказалась зарегистрированная в бизнес-центре на улице Танеева фирма ООО "Асфальт33", чей завод находится на улице Мостостроевской. Выяснилось, что предприятие не было поставлено на госучет как объект негативного воздействия. Также на предприятии не разработана программа экологического контроля, нет проекта санитарно-защитной зоны, не проведена инвентаризация источников выброса вредных веществ. По всем нарушениям в суд направлены исковые заявления.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что летом этого года Центром гигиены и эпидемиологии в юго-западной части Владимира проводилось исследование воздуха, отклонений от норм установлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU