2019-10-08T11:47:02+03:00
Происшествия

Владимирец заработал 5 миллионов рублей, помогая предпринимателям скрывать доходы

Через подставные фирмы он вывел более 50 миллионов рублей
Елена Масленникова
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Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, который осуществлял незаконную банковскую деятельность. 41- летний мужчина разработал и неоднократно применял схему по «обналичиванию» денег через фиктивные коммерческие фирмы. Чтобы скрыть доходы и уйти от налогов этими услугами активно пользовались как юридические фирмы, так и частные предприниматели. За год мужчина «обналичил» 52,5 миллионов рублей, а сам заработал на этом более 5 миллионов. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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