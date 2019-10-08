Владимирская гимнастка выиграла крупнейшие российские соревнования

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-08T11:02:29+03:00

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Воспитанница владимирской СШОР №5 Анна Николаева стала победительницей всероссийских соревнований по художественной гимнастике "Юные гимнастки" среди девочек 2008 года рождения.

Турнир проходил с 3 по 6 октября 2019 года в подмосковном городе Люберцы. Анна Николаева тренируется у Светланы Кагарлицкой и Анастасии Савватеевой-Субботиной. Напомним, право участвовать в турнире владимирская гимнастка заслужила по итогам первенства Вооруженных сил РФ, где заняла первое место среди участниц 2008 года рождения и оказалась в числе 10 спортсменок, которые отобрались на участие во всероссийских соревнованиях в Подмосковье.

В целом в турнире "Юные гимнастки" приняли участие сильнейшие представительницы добровольных спортивных обществ (ДСО) и ведомств, прошедших отбор на первенствах обществ в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU