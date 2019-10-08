Губернатор Сипягин согласовал изменения в закон "О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания"
Губернатор Владимир Сипягин согласовал внесение изменений в закон "О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Владимирской области". Теперь при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год в нём будут предусматриваться средства на исполнение наказов избирателей и прописываться их объём.
Перечень рекомендуемых к выполнению наказов будет утверждаться постановлением Законодательного Собрания. Согласно изменениям в закон, губернатор будет рассматривать сводный перечень наказов избирателей и готовить по ним мотивированное заключение. По каждому наказу депутатам необходимо обосновать целесообразность и возможность его реализации, а также предполагаемый объём и сроки финансирования.
Ежегодно не позднее 1 апреля областная администрация будет представлять в Законодательное Собрание информацию о ходе и результатах выполнения наказов избирателей.
ИСТОЧНИК KP.RU