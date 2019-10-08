Губернатор Сипягин согласовал изменения в закон "О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания"

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-08T10:21:15+03:00

По нему до 1 апреля областные власти обязаны предоставлять в ЗС отчет о том, как выполняются поручения избирателей

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Губернатор Владимир Сипягин согласовал внесение изменений в закон "О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Владимирской области". Теперь при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год в нём будут предусматриваться средства на исполнение наказов избирателей и прописываться их объём.

Перечень рекомендуемых к выполнению наказов будет утверждаться постановлением Законодательного Собрания. Согласно изменениям в закон, губернатор будет рассматривать сводный перечень наказов избирателей и готовить по ним мотивированное заключение. По каждому наказу депутатам необходимо обосновать целесообразность и возможность его реализации, а также предполагаемый объём и сроки финансирования.

Ежегодно не позднее 1 апреля областная администрация будет представлять в Законодательное Собрание информацию о ходе и результатах выполнения наказов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU