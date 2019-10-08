2019-10-08T09:42:41+03:00
Общество

Пожарные спасли двух человек на пожаре в Гусь-Хрустальном

Мать и сын чуть не задохнулись в дыму
Алексей СУХОВ
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предоставлено МЧС по Владимирской области.предоставлено МЧС по Владимирской области.
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Около семи вечера 7 октября спасателям пришлось выезжать на пожар в Гусь-Хрустальном. Горела квартира на одном из верхних этажей пятиэтажки на улице Микрорайон. Соседка, позвонившая в МЧС говорила, что весь подъезд в дыму, а в горящей квартире какой-то шум.

Когда спасатели приехали на место пожара, соседи уже сумели взломать дверь в квартиру, но сами войти внутрь не могли из-за сильного едкого дыма. Пожарные в противогазах пробрались внутрь и обнаружили на кровати 49-летнюю женщину и ее 15-летнего сына. Оба были уже без сознания. Сотрудники МЧС вынесли пострадавших на улицу и передали врачам. Сейчас члены семьи с диагнозом отравление угарным газом находятся в Центральной городской больнице.

Сам пожар потушили за 20 минут. В квартире сгорело почти все имущество и внутренняя отделка. От МЧС России к тушению пожара было привлечено 10 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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