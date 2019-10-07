2019-10-07T18:27:42+03:00
Происшествия

В Гороховце следователи завершили расследование смерти сгоревшего мальчика

Дошкольник и его прабабушка погибли ночью в собственном доме
Ирина Мальцева
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На месте трагедии. Фото СУ СК России по Владимирской областиНа месте трагедии. Фото СУ СК России по Владимирской области
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Трагедия произошла в середине апреля в деревне Мясниково Гороховецкого района, где сгорел частный дом. На пепелище были обнаружены тела погибших – восьмидесятичетырехлетней пенсионерки и ее шестилетний правнук. Как выяснилось, еще в январе родственник подарил пожилой женщине электрическую плитку, которую она поставила на табурете около окна. Из-за зрения хозяйка дома пользовалась плиткой неосторожно, часто оставляла чайник на плитке, забывая выключить электрический прибор. В ночь на 17 апреля она вновь забыла выключить плитку и из-за теплового проявления аварийного режима работы и перегрева электросети вспыхнул пожар. Девятилетний правнук хозяйки дома около половины двенадцатого ночи проснулся, вышел на кухню и увидел пламя. Бушующее на месте плитки. Ребенок разбудил родных, выскочил из горящего дома и побежал в дом к другой бабушке рассказать о беде. Но его младший шестилетний брат и прабабушка не сумели выбраться из горящего дома. Как установили следователи, еще в 2016 году мама мальчиков, вынуждена уехала в Гороховец на заработки, поскольку в деревне работы не было. Женщина работала по сменам, к детям могла приезжать только на выходные и праздничные дни, и планировала перевезти сыновей в город. За братьями в мамино отсутствие присматривали бабушка и прабабушка. Как отмечают в СУ СК России по Владимирской области, семья была малообеспеченной и находилась в трудной жизненной ситуации, но сотрудники органов системы профилактики меры по защите прав детей принимали не в полном объеме. По требованию следователя нескольким должностным лицам объявлены дисциплинарные взыскания. А расследование уголовного прекращено, поскольку лицо, подлежавшего привлечению к ответственности, погибло.

Плитка, ставшая причиной трагедии. Фото СУ СК России по Владимирской области

Плитка, ставшая причиной трагедии. Фото СУ СК России по Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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