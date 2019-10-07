В Муроме предприниматель незаконно торговал стерлядью

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-07T17:26:02+03:00

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В городе на Оке индивидуальный предприниматель торговал на центральном рынке стерлядью, при этом, как показала прокурорская проверка, у него не было каких-либо разрешающих документов, в том числе ветеринарного свидетельства. При этом стерлядь отнесена к ценным видам водных биоресурсов, которая запрещена к продаже частными лицами. Сейчас в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей. Также муромлянин лишился и ценной рыбы – ее конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU