2019-10-07T17:26:02+03:00
Общество

В Муроме предприниматель незаконно торговал стерлядью

Ему грозит штраф
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе на Оке индивидуальный предприниматель торговал на центральном рынке стерлядью, при этом, как показала прокурорская проверка, у него не было каких-либо разрешающих документов, в том числе ветеринарного свидетельства. При этом стерлядь отнесена к ценным видам водных биоресурсов, которая запрещена к продаже частными лицами. Сейчас в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей. Также муромлянин лишился и ценной рыбы – ее конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гороховце следователи завершили расследование смерти сгоревшего мальчика
Департамент инвестиций возглавил Денис Давыдов
Муромская самбистка завоевала бронзовую медаль первенства России по самбо
Во Владимирской области откроют 8 отделений дневного пребывания для пожилых
Владимирцам предлагают выбрать лучшего участкового
Пожилой муромлянин украл детали станка
Во Владимире 6-летний ребенок выпал с третьего этажа
Во Владимире скончался председатель территориального избиркома Григорий Любишев
Житель Струнино попал под грузовой поезд
Во Владимире открылась сезонная ярмарка-выставка
Владимирцы установили тысячу видеокамер от «Ростелекома»
В Юрьев-Польском братья подожгли семь домов
Муромлянка обиделась на знакомого и оклеветала его
У владимирского осужденного нашли в губке для мытья посуды телефон
Пожар во владимирской пятиэтажке: спасатели эвакуировали двоих детей и пятерых взрослых
Во Владимире рядом с новостройками 10 человек тушили вагончик