Департамент инвестиций возглавил Денис Давыдов
В областной администрации - новое назначение. С 7 октября 2019 года директором департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности назначен Денис Давыдов.
Директора департамента инвестиций выбирали по конкурсу с марта 2019 года. И вот наконец должность занята.
Денис Давыдов родился в Муроме в 1980 году. В 2002 году закончил Военный университет Министерства обороны РФ, в 2010 году – Московский психолого-социальный институт. Имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция» и «финансы и кредит». До назначения в областной администрации работал по специальности главным образом в банковских структурах в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU