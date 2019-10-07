Департамент инвестиций возглавил Денис Давыдов

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-07T17:19:51+03:00

До этого он работал в Москве

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В областной администрации - новое назначение. С 7 октября 2019 года директором департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности назначен Денис Давыдов.

Директора департамента инвестиций выбирали по конкурсу с марта 2019 года. И вот наконец должность занята.

Денис Давыдов родился в Муроме в 1980 году. В 2002 году закончил Военный университет Министерства обороны РФ, в 2010 году – Московский психолого-социальный институт. Имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция» и «финансы и кредит». До назначения в областной администрации работал по специальности главным образом в банковских структурах в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU