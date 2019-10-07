Муромская самбистка завоевала бронзовую медаль первенства России по самбо
Анастасия Коноплева выступала в весовой категории "до 70 кг"
предоставлено департаментом спорта.
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Муромлянка Анастасия Коноплёва выиграла бронзовую медаль первенства России по само среди юношей и девушек 15-16 лет в весовой категории "до 70 кг" - турнир проходил в новороссийском спорткомплексе "Патриот" с 1 по 4 октября 2019 года.
Анастасия одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Девушка тренируется под руководством Е.И.Ларина и О.А.Лариной.
В общей сложности в первенстве приняли участие около 700 человек из всех регионов России. Владимирскую область представляли восемь спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU