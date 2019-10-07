Во Владимирской области откроют 8 отделений дневного пребывания для пожилых

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-07T15:20:34+03:00

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В ноябре-декабре отделения дневного пребывания (по аналогии с детским садом, но только для пожилых людей) откроются на базе пансионатов в поселках Садовый Суздальского района и Вербовский округа Мурома, а также в Вязниках в пансионате имени Е.П. Глинки.

Еще 5 дневных отделений появятся на базе комплексных центров во Владимире, а также в Камешкове, Коврове, Кольчугине и Муроме. Новые отделения рассчитаны на единовременный прием 80 человек.

Дневные отделения предназначены для пожилых людей и инвалидов, которым требуется посторонняя помощь в дневное время. Сейчас во Владимирской области работает 7 отделений дневного пребывания. В 2018 году их услугами воспользовались 1800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU