Владимирцам предлагают выбрать лучшего участкового
С 7 по 16 октября во Владимирской области проходит онлайн-голосование второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый - 2019".
На первом этапе конкурса, который прошел с 11 по 20 сентября, жители Владимирской области выбрали лучших участковых уполномоченных полиции из 17 районов.
Теперь в ходе онлайн-голосования на сайте УМВД России по Владимирской области можно выбрать одного - наиболее достойного - претендента на звание «Народный участковый».
Итоги голосования будут объявлены 17 октября. Победитель представит Владимирскую область на заключительном (Всероссийском) этапе конкурса.
Голосовать можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU