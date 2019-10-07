Владимирцам предлагают выбрать лучшего участкового

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-07T14:42:37+03:00

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С 7 по 16 октября во Владимирской области проходит онлайн-голосование второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый - 2019".

На первом этапе конкурса, который прошел с 11 по 20 сентября, жители Владимирской области выбрали лучших участковых уполномоченных полиции из 17 районов.

Теперь в ходе онлайн-голосования на сайте УМВД России по Владимирской области можно выбрать одного - наиболее достойного - претендента на звание «Народный участковый».

Итоги голосования будут объявлены 17 октября. Победитель представит Владимирскую область на заключительном (Всероссийском) этапе конкурса.

Голосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU