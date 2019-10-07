Пожилой муромлянин украл детали станка

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-07T13:29:07+03:00

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Пропажу металлических элементов с установки обнаружили еще в августе на одном из предприятий Мурома. Руководство обратилось в полицию, и полицейские отыскали подозреваемого – шестидесятиоднолетнего сотрудника производства. Пропавшие детали нашлись у него в гараже. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, муромлянин снимал элементы с установок, деформировал их на станке, чтобы уменьшить размер, после чего выносил с территории предприятия, собираясь позднее сдать в пункт приема лома. В общей сложности он вынес металла на двадцать семь с лишним тысяч рублей, но в ходе следствия возмести ущерб предприятию. Сейчас дело по обвинению муромлянина в кражи завершено и направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU