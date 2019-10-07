Во Владимире 6-летний ребенок выпал с третьего этажа

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-07T12:59:45+03:00

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6 октября 2019 года жительница Владимира выпивала на кухне у себя в квартире вместе с друзьями. Ее 6-летний ребенок без присмотра зашел в комнату с открытым окном, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с 3 этажа. А мама не заметила... Малышу вызвали "скорую помощь" соседи и сообщили об этом в полицию. Ребенка доставили в реанимацию ОДКБ, где сейчас ему оказывают помощь.

По данным Следственного комитета, многодетная семья, в которой воспитывается четверо детей, состоит на учетах в органах системы профилактики. Мать не справляется с родительскими обязанностями.

После произошедшего органы опеки и ПДН УМВД временно передали детей родственнику. Решатся вопрос о дальнейшем жизнеустройстве малолетних.

За сезонный период 2019 года - это уже 11 ребенок, выпавший из окна. Один 4-летний мальчик из Струнина погиб, остальные 10 - получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU