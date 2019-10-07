Во Владимире скончался председатель территориального избиркома Григорий Любишев

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-07T12:34:08+03:00

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Председатель Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владимира Григорий Любишев безвременно скончался на сорок восьмом году жизни. Администрация, Совет народных депутатов, Избирательная комиссия города Владимира выражают соболезнование его родным и близким. Прощание с ним состоится 7 октября в 14.00 в ритуальном зале по адресу: город Владимир, ул. Вокзальная, 47.

ИСТОЧНИК KP.RU