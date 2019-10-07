В Юрьев-Польском братья подожгли семь домов

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-07T11:32:05+03:00

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У двух братьев, уже имевших судимости, не было постоянного жилья, они ночевали либо у своих любовниц, либо там, где временно неофициально подрабатывали. Решить проблемы с деньгами родичи решили, пробираясь в чужие дома, сараи и ворую вещи. Чтобы замести следы, один из братьев поджигал здания. Всего на счету у родственников семь потерпевших, некоторым из которых причинен материальный ущерб на две тысячи рублей, а другим – на сумму более миллиона. Свою вину жители Юрьев-Польского не признали, заявив, что их оклеветали. Но суд согласился с доводами гособвинителя и назначил наказание – три с половиной года колонии одному из братьев, четыре года и восемь месяцев – второму. Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU