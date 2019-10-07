2019-10-07T11:20:36+03:00
Происшествия

Муромлянка обиделась на знакомого и оклеветала его

Женщину оштрафовали за ложный донос
Ирина Мальцева
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Сорокаоднолетняя жительница Мурома еще в январе обратилась в полицию и написала заявление, обвинив своего знакомого. Горожанка уверяла, что он похитил у нее из сумки двадцать тысяч рублей и набор документов – паспорт, СНИЛС и водительское удостоверение. Но как выяснили полицейские в ходе доследственной проверки, что документы у женщины не пропали. Как оказалось, муромлянка написала заявление будучи нетрезвой, обидевшись на знакомого, с которым она до этого поспорила. Суд признал горожанку виновной и оштрафовал ее на пятнадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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