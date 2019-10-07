2019-10-07T10:41:48+03:00
Происшествия

У владимирского осужденного нашли в губке для мытья посуды телефон

В губке было сделано специальное углубление
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: УФСИН по Владимирской области
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В СИЗО-1 Владимира у осужденного нашли сотовый телефон в губке для мытья посуды. Конструкция телефона отличалась отсутствием металлических деталей и миниатюрным размером.

По данным УФСИН, сотрудники учреждения нашли телефон сразу же.

Для осужденного этот проступок является грубым нарушением режима содержания, который будет отражен в его личном деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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