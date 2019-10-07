Пожар во владимирской пятиэтажке: спасатели эвакуировали двоих детей и пятерых взрослых
Предварительная причина пожара — невыключенный компьютер
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6 октября, в 16. 49 загорелась квартира в доме №2 на улице 850-летия. Пламя полыхало в квартире на пятом этаже. Спасатели немедленно стали выводить жильцов 5 этажа на улицу. Среди них было пятеро взрослых и двое детей. В самой квартире, где возник пожар, хозяев дома не было. Возгорание возникло на площади 10 кв.м. Огонь тушили 19 человек и 5 единиц техники. Предварительная причина пожара - оставленный без присмотра электроприбор, предположительно компьютер.
ИСТОЧНИК KP.RU