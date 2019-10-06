Во Владимире 19 спасателей тушили пожар в пятиэтажке
Никто не пострадал
Пожар на улице 850-летияФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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О возгорании пожарные узнали около 17 часов вечера. На улице 850-летия в доме №2 на 5 этаже загорелась квартира. Площадь возгорания составила 10 кв.м. Огонь тушили 19 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет. По предварительной версии, пожар возник из-за беспечности собственников. Они оставили включенным компьютер и ушли из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU