Во Владимире 19 спасателей тушили пожар в пятиэтажке

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-06T19:04:49+03:00

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О возгорании пожарные узнали около 17 часов вечера. На улице 850-летия в доме №2 на 5 этаже загорелась квартира. Площадь возгорания составила 10 кв.м. Огонь тушили 19 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет. По предварительной версии, пожар возник из-за беспечности собственников. Они оставили включенным компьютер и ушли из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU