2019-10-06T10:59:14+03:00
Общество

В Суздале впервые отметили "День ремесленника"

В ярмарке участвовали представители сувенирной продукции из 5 регионов страны
Елена Масленникова
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Суздальский кузнец Алексей АгафоновСуздальский кузнец Алексей АгафоновФото: Елена Масленникова
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Более 85 предприятий народных художественных промыслов и мастеров-ремесленников из Владимирской, Ярославской, Нижегородской, Ивановской и Московской областей привезли в Суздаль свою лучшую сувенирную продукцию. 33 регион представили: ЗАО "Мстерский Ювелир", ООО НХП "Владимирские узоры", ООО "Ковровская глиняная игрушка",ООО "Гусевский Хрустальный завод им. Мальцова", а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся лозоплетением, вышивкой, художественной ковкой. Особой популярностью у покупателей пользовались ярославские шерстяные платки и бронзовое литье, ивановские ежовые руковички, головные уборы и новогодние игрушки. С удовольствием гости ярмарки проходили мастер-класс у суздальских кузнецов. С помощью мастеров и совершенно бесплатно можно было выковать себе на счастье гвоздь.

Теперь "День ремесленника" станет ежегодным мероприятием. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и руководитель ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин подписали соглашение о сотрудничестве. Кроме того, в рамках праздника Дня ремесленника состоялся круглый стол, в котором приняли участие руководство региона, представители Министерства промышленности и торговли РФ и владимирские предприниматели НХП. "Сувенирщики" рассказывали о своих проблемах. В результате обсуждения было решено создать на территории Владимирской области стационарные центры, где владимирские предприятия будут осуществлять продажу своей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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