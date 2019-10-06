Во Владимире выпал первый снег

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-06T09:01:07+03:00

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Об ухудшении погоды во Владимирской области МЧС информировало 5 октября. Еще вечером в субботу обещали снег с дождем и резкое похолодание, но первый снег выпал в ночь с 5 на 6 октября. В социальных сетях с раннего утра жители делятся фотографиями припорошенных автомобилей и деревьев. В воскресенье 6 октября ожидается до +5 °C. Снег с дождем будет идти в течение дня. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Такая погода сохранится до конца следующей недели. Чуть теплее станет только к выходным, 12-13 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU