2019-10-05T17:29:48+03:00
Происшествия

В Киржачском районе поймали москвича с поддельным водительским удостоверением

Ему ограничили свободу на 6 месяцев
Валерия ПРОНИНА
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Москвич купил поддельное водительское удостоверение на свое имя еще в декабре 2016 года, у входа на станцию метро. Попался он 8 августа 2019 года, когда предъявил "липу" инспектору ДПС в Киржачском районе. Дело рассматривалось в суде этого же района.

Подсудимый свою вину признал. Дело рассмотрено в особом порядке.

Приговором суда жителю Москвы назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев. Гонщик теперь не сможет выехать из Москвы, изменить место жительства без согласия специализированного государственного органа. Туда же мужчина обязан приходить один раз в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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