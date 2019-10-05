2019-10-05T16:09:31+03:00
Происшествия

Под лестницей владимирского магазина нашли двухлетнюю девочку

Малышка не смогла назвать свое имя и адрес, где живет
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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5 октября около 9 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что у одного из магазинов на проспекте Строителей обнаружена девочка - на вид ей около двух лет. Полицейские отправились на место. Продавцы сказали, что ребенок прятался под лестницей у входа в магазин. Назвать свое имя и адрес девочка не могла.

Ребенка передали медикам и стали искать родителей. По данным УМВД, в течение нескольких часов сотрудники полиции опрашивали жильцов соседних домов, просматривали записи с камер. И в 12 часов родители были найдены.

Сейчас и с девочкой, и с ними работают полицейские и представители органов системы профилактики. Пока выясняется, как малышка оказалась на улице одна.

Решается вопрос о привлечении к ответственности родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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