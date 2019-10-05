2019-10-05T14:59:00+03:00
Общество

На Владимирскую область надвигается снег с дождем

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного)
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятной погоде 5-го и 6-го октября. С 18.00 5 октября и до 18.00 6-го ожидается дождь со снегом. Ветер северо-восточный ночью 7 – 12 м/с., утром и днем 10-15 м/с., порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днём 0…+5 °C.

Спасатели предупреждают, что при такой погоде возможны происшествия и ЧС, связанные с отключением электричества , обрушением рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, ДТП.

При возникновении происшествий звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под лестницей владимирского магазина нашли двухлетнюю девочку
Во Владимирской области с конца сентября ищут подростка
Владимирские волонтеры-медики оказали помощь проживающим в доме-интернате Суздальского района
В Кольчугине на прохожую напала овчарка, которая вцепилась в ногу и прокусила куртку
600 владимирских подростков обучат навыкам оказания первой помощи
В Гороховце осужден рабочий, по вине которого заживо сгорели два человека
Владимирские врачи, культурные деятели и спортсмены претендуют на региональную премию
В Муроме 12 сиротам не дали квартиры
Пациентке из Суздаля не выдавали жизненно необходимый препарат
Крупнейшего мусорного оператора Владимирской области выберут в понедельник
Владимирские росгвардейцы задержали мужчину с полуграммом «синтетики»
Александровец лишился металлического контейнера
Уволился очередной глава структурного подразделения администрации Владимирской области