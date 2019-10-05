На Владимирскую область надвигается снег с дождем

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-05T14:59:00+03:00

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного)

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Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятной погоде 5-го и 6-го октября. С 18.00 5 октября и до 18.00 6-го ожидается дождь со снегом. Ветер северо-восточный ночью 7 – 12 м/с., утром и днем 10-15 м/с., порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днём 0…+5 °C.

Спасатели предупреждают, что при такой погоде возможны происшествия и ЧС, связанные с отключением электричества , обрушением рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, ДТП.

При возникновении происшествий звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU