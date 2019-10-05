Во Владимирской области с конца сентября ищут подростка

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-05T14:19:02+03:00

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17-летний подросток Алексей Беляков, который живет в Гусь-Хрустальном, 22 сентября не вернулся домой. С этого дня о его местонахождении неизвестно. На поиски, кроме полиции, подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в зеленую куртку, черные кроссовки. С собой была оранжевая кепка и красный рюкзак. Может находиться в любом городе. Если у вас есть информация о подростке, звоните на "112" или инфоргу "Лизы Алерт" 89776874909.

ИСТОЧНИК KP.RU